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رقم الخبر: 279548 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 19:18 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنان الايراني «داريوش أرجمند» يشيد بالشعب في مواجهة كورونا

الفنان الايراني «داريوش أرجمند» يشيد بالشعب في مواجهة كورونا

أشاد الممثل القدير «داريوش أرجمند» بسلوك الشعب الإيراني والتزامهم بالإجراءات الطبية للحد من فيروس كورونا.

وقال الممثل والمخرج المسرحي الكبير إنه لو يستطيع أن يمنح الشعب الإيراني درجة فسيحصلون على درجة نجاح ممتازة.
وقال إنه يعقد آمالا كثيرة على الشعب الإيراني والأغلبية الساحقة التي تدعم الشعب الإيراني.
وأكد أن: الشعب الإيراني دائما كان على قلب رجل واحد ومتعاونين منذ قديم الأزل.
وأضاف: وهذا ما أثبتوه عبر العصور والآن مع وجود تلك الفراشات المخلصة ذات الأجنحة البيضاء، التي تنقذ المواطنين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، إلى جانب تعاون المطافىء والجيش للقضاء على فيروس كورونا.
وأوضح أرجمند أن: هذا الفيروس عدو للكل، ولا يمكن القضاء عليه إلا بالتعاون معا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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