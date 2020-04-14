وقال الممثل والمخرج المسرحي الكبير إنه لو يستطيع أن يمنح الشعب الإيراني درجة فسيحصلون على درجة نجاح ممتازة.

وقال إنه يعقد آمالا كثيرة على الشعب الإيراني والأغلبية الساحقة التي تدعم الشعب الإيراني.

وأكد أن: الشعب الإيراني دائما كان على قلب رجل واحد ومتعاونين منذ قديم الأزل.

وأضاف: وهذا ما أثبتوه عبر العصور والآن مع وجود تلك الفراشات المخلصة ذات الأجنحة البيضاء، التي تنقذ المواطنين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، إلى جانب تعاون المطافىء والجيش للقضاء على فيروس كورونا.

وأوضح أرجمند أن: هذا الفيروس عدو للكل، ولا يمكن القضاء عليه إلا بالتعاون معا.