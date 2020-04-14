وفي كتب حكومية مفصولة إلى كل من المستشار الأول ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران أعلن صالحي عن حجم الخسائر التي تسببها الكورونا في هذا القطاع، مطالبا بالتسريع في الدعم الحكومي للمتضررين في هذا القطاع.

والخسائر المقدرة هي لحد نهاية الشهر الإيراني الأول من العام الإيراني الجديد أي لغاية يوم الأحد 19 أبريل 2020.

وحسب الوزير فإن الخسائر أتت على النحو التالي:

خسائر الحركة التجارية في قطاع الثقافة والفن:

1- الثقافية: 347575 تومان

2- الفنية: 350317 تومان

3- الإعلام وإنتاج المحتوى الديجيتالي: 278200 تومان

المجموع: 976092 تومان

الدعم لصندوق الائتمان الفني:

-1 مجموع المساعدات لحقوق تأمين الفنانين: 21878965950 تومان

2- مجموع مساعدات علاج الفنانين: 13776840000 تومان

-3 مجموع المساعدات لتعويضات بطالة الخسائر وبطالة الفنانين: 143953805950 تومان

المجموع: 179653805950 تومان

وفي تغريدة أوضح صالحي أن مجمل الخسائر المقدرة تضم قطاعات الثقافة العامة والنشر والمسرح والموسيقى والإعلام والمعاهد التعليمية والمؤسسات والمنظمات وسائر الأشغال المرتبطة بوزارة الثقافة.

