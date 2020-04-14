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رقم الخبر: 279547 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 19:19 الاقسام: ثقافة وفن  
976 مليار تومان خسائر قطاع الثقافة في إيران بسبب "كورونا"
وزير الثقافة والارشاد سيدعباس صالحي:

976 مليار تومان خسائر قطاع الثقافة في إيران بسبب "كورونا"

أعلن وزير الثقافة الإيراني سيدعباس صالحي، أن قطاع الثقافة والفنون والإعلام تكبد خسائر فاقت 976 مليار تومان بسبب تفشي فايروس الكورونا.

وفي كتب حكومية مفصولة إلى كل من المستشار الأول ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران أعلن صالحي عن حجم الخسائر التي تسببها الكورونا في هذا القطاع، مطالبا بالتسريع في الدعم الحكومي للمتضررين في هذا القطاع.
والخسائر المقدرة هي لحد نهاية الشهر الإيراني الأول من العام الإيراني الجديد أي لغاية يوم الأحد 19 أبريل 2020.
وحسب الوزير فإن الخسائر أتت على النحو التالي:
خسائر الحركة التجارية في قطاع الثقافة والفن:
1- الثقافية: 347575 تومان
2- الفنية: 350317 تومان
3- الإعلام وإنتاج المحتوى الديجيتالي: 278200 تومان
المجموع: 976092 تومان
الدعم لصندوق الائتمان الفني:
-1 مجموع المساعدات لحقوق تأمين الفنانين: 21878965950 تومان
2- مجموع مساعدات علاج الفنانين: 13776840000 تومان
-3 مجموع المساعدات لتعويضات بطالة الخسائر وبطالة الفنانين: 143953805950 تومان
المجموع: 179653805950 تومان
وفي تغريدة أوضح صالحي أن مجمل الخسائر المقدرة تضم قطاعات الثقافة العامة والنشر والمسرح والموسيقى والإعلام والمعاهد التعليمية والمؤسسات والمنظمات وسائر الأشغال المرتبطة بوزارة الثقافة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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