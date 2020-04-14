يقع متحف ارومية في شارع بهشتي من مدينة ارومية الايرانية. أُنشئَ هذا المتحف في سنة 1346، له صالة كبيرة تخصّ الأشياء الأثرية والتاريخية من عصور مختلفة وهناك صالة صغيرة في المتحف خاصة بالتعرف على الأقوام والطوائف.

واخرى لعرض الأفلام في المناسبات وهناك مجموعة من الكتب النفيسة القيّمة أكثرها مصاحف و كتب دينية وإسلامية وفيه أشياء تتعلق بما قبل التاريخ وأيضا هناك أشياء تاريخية إسلامية وكذلك أشياء متعلقة بالحِرَف والمهن الوطنية وأشياء تزيينية وصناعات يدوية وغير ذالك...

إن متحف ارومية من أغني المتاحف في البلد وأقدم آثاره تعود الى القرن السابع الهجري وفيه ثلاثة آثار خطية نفيسة تتعلق بالألف الأول من الميلاد وأسمائها: خط استيل كيله شين واستل موانا، كتيبة محمودآباد، كلها كتبت بالخط المسماري الأورارتوبي. هذا وإن أحدث آثارها تعود الى العهد القاجاري .

معبد سير في ارومية.. مزار للمسحيين يعود للعصر الساساني



الاسم الأصلي للمعبد هو مارسرجيز ويقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب مدينة ارومية وقريباً من منتزه بَند. يتشكل الاسم من كلمة «مار» بمعنی صاحب السمو وكلمة «سرجيز» لغة يونانية سن جرج اسم رجل. في الحقيقة هذا المعبد محل دفن مارسرجيز أو (سن جرج). إن المعبد مزار للمسحيين يعود البناء العصر الساساني في عهد الملك خسرو برويز، يقال إن الملك بني هذا المعبد بمناسبة غلبته علی الروم بقيادة زوجته شيرين.

سوق ارومية.. حمامات من العهد الزندي والقاجاري



يقع سوق ارومية جنوب شرق مدينة ارومية بين شوارع مختلفة مثل شارع الإمام العسكرآبادي وشارع إقبال وشارع مهاباد، طول السوق 100 متر وعرضه حوالي 300 متر .

يعود البناء الی العهد الصفوي وفيه حمامات من العهد الزندي والقاجاري.

شلّال سوله دوكل ( ايزج ) في أرومية.. من الأماكن السياحية الخلّابة



من الأماكن السياحية الخلّابة والمعالم الجميلة في آذربايجان الغربية شلال سوله دوكل مِن أكبر الشلالات في ايران وأرفعها، إن سوله دوكل واقعة في هضبة جبل «دالانبر» في منطقة مرغَوَر. هناك شلال آخر مع مروج وخمائل وأرض خضرة جدا يُعرف بشلال ديزج، يقع هذا الشلال قرب قرية «ديزج» التابعة لمدينة « زيوه » في الجنوب الغربي من مدينة أرومية، وهذا الشلال يُعدّ مِن احد مصادر نهر « باراندوزجاي ».