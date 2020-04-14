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رقم الخبر: 279543 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 15:36 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تجري اختبارات جديدة لصواريخ كروز قصيرة المدى

بيونغ يانغ تجري اختبارات جديدة لصواريخ كروز قصيرة المدى

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء ما يُعتقد أنها عدة صواريخ كروز قصيرة المدى صوب البحر في المنطقة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وذلك في أحدث اختبار صاروخي تجريه بيونغ يانغ.
وأضافت هيئة الأركان أن الجيش يراقب الوضع، في حين يتولى مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.
وأبلغت هيئة الأركان الصحفيين أن الصواريخ قطعت نحو 150 كيلومترا، وشاركت طائرات عسكرية عدة في عملية الإطلاق فيما يبدو.
وتجري كوريا الشمالية تدريبات عسكرية منذ أسابيع شملت إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قال مراقبون إن بيونغ يانغ أطلقت الشهر الماضي تسعة صواريخ باليستية في أربع جولات من الاختبارات.
ويوم الأحد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون زار قاعدة جوية وتابع تدريبات طائرات مقاتلة وطائرات هجومية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية لإرغامها على وقف برامجها النووية والباليستية المحظورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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