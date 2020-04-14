وقال غلامي، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مع رؤساء واحات العلوم والتقنيات في البلاد عبر الاجواء الافتراضية للتباحث حول مكافحة تفشي فيروس كورونا، ان الانجازات الاخيرة دللت أكثر مما مضى على ان الشركات المعرفية وواحات العلوم والتقنيات في ارجاء البلاد تمتلك طاقات كبيرة على صعيد القدرات العلمية وتحقيق النجاحات بسرعة فائقة.

وعدّ الجهود والانجازات التي حققتها الشركات المعرفية في البلاد بمجال مكافحة تفشي فيروس كورونا بأنها تبعث على الرضا ومفعمة بالنجاح وان تقويم وزارة العلوم خلال الاشهر الاخيرة تشير الى تحقيق نجاحات نسبية، معربا عن أمله بتحويل التهديد القائم الى فرصة للبلاد.

ووصف الانجازات التي حققتها واحات العلوم والتقنيات في جميع ارجاء البلاد بأنها تبعث على الامل والارتياح، موضحاً: ان عددا كبيرا من الانجازات القيمة للشركات المعرفية الناشطة في واحات العلوم والتقنيات قد تجلت على الصعيد الوطني حيث استطاعت تحويل التهديد القائم على صعيد صحة المواطنين الى فرصة في مختلف المجالات التخصصية لهذه الشركات.

ولفت الى ان الشركات المعرفية استطاعت السير على طريق سد احتياجات الناس بصورة سريعة للغاية وتغيير مجال نشاطاتها بشكل فوري حيث دللت انجازاتها الاخيرة على قدراتها العلمية وسرعتها الفائقة.