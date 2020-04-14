صدرت محافظة يزد /وسط ايران/ 2 مليون و 911 الف و 704 أطنان من السلع بقيمة 48 تريليون و 340 مليار و 155 مليون ريال خلال العام الماضي (الايراني انتهى في 19 آذار/ مارس 2020) الى الخارج.

وقال المدير العام لمصلحة الجمارك في يزد محمد حسين سلماني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذه الكمية تزيد بنسبة 85 بالمئة في القيمة و 37 بالمئة في الوزن مقارنة بالعام الذي سبقه (الايراني).

واضاف: ان معظم السلع المصدرة كانت من البلاط والسيراميك ومنتجات الصلب ومعدات البناء والهيدروكاربونات.

ويشار الى ان محافظة يزد تتبوأ المرتبة الثامنة على صعيد تصدير السلع الى الخارج والثانية على صعيد منتجات التعدين والرابعة على صعيد الصناعة في ايران.