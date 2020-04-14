يُحاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استغلال العطلة الإجبارية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا، للتفاعل بشكل أكبر بمواقع التواصل الاجتماعي، لذا وجد فرصة سانحة لإسعاد طفل موهوب ايراني برسالة مميزة.

وانتشر فيديو للطفل المعجزة آرات حسيني، وهو يقلد مهارات ميسي بالكرة ويرتدي قميصه، ويحظى المقطع بمليون ونصف مشاهدة تقريباً في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وفاجأ ميسي الطفل آرات والجماهير بالتعليق على إحدى صور الطفل الموهوب بقميص برشلونة، وقال له: "شكراً آرات. أرى موهبة كبيرة لديك، مذهل. تحياتي".

وجاء تعليق هداف البرسا التاريخي رداً على رسالة للطفل قال فيها: "مرحباً ميسي. أنا أحبك".

ويبلغ آرات من العمر 7 سنوات، وأبهر متابعيه على الإنترنت، الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين شخص، بقوته الجسدية ومهاراته الفردية المبهرة، لكنه ظهر في بعض المقاطع بقميص ريال مدريد أيضاً.