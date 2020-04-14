اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت عن عودة 140 من المواطنين الايرانيين في الكويت اثر تفشي فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان اصدرته بهذا الصدد ، ان هؤلاء المواطنين عادوا الى البلاد في اطار رحلة على متن طائرة تابعة لشركة "الجزيرة" للطيران حطت في مطار اصفهان وسط ايران.

واوضحت السفارة الايرانية ان عودة هؤلاء الافراد جاءت في ظل التنسيق من قبل السفارة مع المسؤولين المعنيين في الكويت.

وتعد هذه ثالث مجموعة من المواطنين الايرانيين الذين يعودون الى البلاد من الكويت، اذ كانت شركة "الجزيرة" للطيران قد نقلت في اطار رحلتين اكثر من 350 مواطنان ايرانيا من الكويت الى طهران خلال الايام الماضية.

يذكر انه اثر تفشي فيروس كورونا وتوقف الاعمال والانشطة الاقتصادية للمواطنين الايرانيين في الكويت فقد طلب قسم منهم العودة طوعيا الى ايران حيث تجري اعادتهم تدريجيا بالتنسيق بين المسؤولين المعنيين في الكويت ووزارة الصحة الايرانية.