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رقم الخبر: 279534 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 12:58 الاقسام: رياضة  
طهران تستضيف منافسات الالعاب الالكترونية في اسبوعها الثالث

طهران تستضيف منافسات الالعاب الالكترونية في اسبوعها الثالث

بدأت يوم الاثنين منافسات الاسبوع الثالث للالعاب الالكترونية التي تقيمها بلدية طهران بالتعاون مع نقابة الالعاب الالكترونية التابعة لوزارة الرياضة والشباب الايرانية.

واقامت دائرة الترفيه في بلدية طهران وبالتعاون مع نقابة الالعاب الالكترونية ولتحقيق شعار "البقاء في المنزل" منافسات الألعاب الرياضية الإلكترونية بعدة مراحل شارك في المرحلة الاولى 3 الاف و 150 متسابق وفي الثانية 750 متسابق خلال الفترة من 27 مارس الى 3 ابريل الحالي.

وبدأ الاسبوع الثالث الاثنين ليتنافس المتسابقون في الالعاب الالكترونية ومنها FIFA 2020 و eFootball PES 2020 و Clash Royal،و PUBG، Subway Surfers و Call of Duty وسيتم اعطاء جوائز للفائزين.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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