دعا العضو في مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله احمد مبلّغي، لتحديد يوم عالمي للدعاء من اجل رفع وباء كورونا.

وفي رسالة وجهها الى الامينة العامة لمنظمة "اديان من اجل السلام" عزة كرم، دعا آية الله مبلّغي لتحديد "يوم عالمي للدعاء والتضرع من قبل اتباع الاديان" من اجل رفع وباء كورونا المتفشي على صعيد العالم.

وقال الاستاذ الحوزوي والجامعي آية الله احمد مبلّغي الذي انتخب عضو في المنظمة خلال اخر اجتماع له، انني اقترح بان يحدد مجلس الاديان التابع لمنظمة الامم المتحدة يوما بعنوان اليوم العالمي للدعاء والتضرع الى الباري تعالى من اجل رفع هذا الوباء العالمي.

واضاف، ان جميع اتباع الاديان يدعون ويتضرعون الى الباري تعالى في مثل هذا اليوم.

واكد بان مثل هذه المبادرة ستشكل مظهرا للتقارب والتناغم بين الاديان والخشوع امام الباري تعالى والتضرع اليه

لانزال رحمته على عباده في هذه الظروف التي تواجه فيه البشرية هذه المشكلة العالمية.