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رقم الخبر: 279528 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 12:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد وزير الصحة: إيران نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا

مساعد وزير الصحة: إيران نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا

قال مساعد وزير الصحة لشؤون العلاج، أن بلادنا نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، ونشهد تراجع تفشي الفيروس.

في اجتماع للجنة خراسان الرضوية لمواجهة كورونا والسيطرة عليه في مشهد، اشار الدكتور قاسم جان بابائي مساء الاثنين، إلى أن أبعاد فيروس كورونا غير معروفة تماما للباحثين.

وتابع: بالنظر إلى إمكانية مواجهة البلاد لفيروسات أخرى مماثلة في المستقبل، فقد تقرر التحرك نحو البنية التحتية التي قد نحتاجها في المستقبل.

وفي إشارة إلى إزالة القيود الموجودة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قال مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي: يجب أن تتم إزالتها تدريجيا مثل التطبيق التدريجي للقيود، ، وعلى أي حال، يجب تقييم آثار أي تدخل ثم اتخاذ الخطوة التالية.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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