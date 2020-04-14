|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 279527
|تاريخ النشر: نيسان 14, 2020
|الوقت: 12:18
|الاقسام: رياضة
|
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يعزي بوفاة النجم الايراني السابق
اعرب رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم " الشيخ سلمان" عن تعازيه لوفاة نجم الكرة الايرانية السابق اللاعب " فريبرز اسماعيلي".
ارسل الشيخ سلمان برقية تعزية لرئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم "حيدر بهاروند" أعرب فيها عن خالص تعازي أسرة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في وفاة النجم الايراني اللاعب " فريبرز اسماعيلي" وطلب نقل تعازيه لعائلة الفقيد واصدقائه ومحبيه.
وكان فريبرز اسماعيلي من أبرز نجوم كرة القدم الايرانية خلال الستينیات من القرن العشرين، حيث لعب للمنتخب الوطني الإيراني 14 مباراة دولية مسجلا اربعة اهداف واحرز مع المنتخب الايراني وصافة الالعاب الاسيوية 1966 في تايلند.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر