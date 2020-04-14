  • الثلاثاء ٢٠ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279526 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 12:18 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج كمامات "ان 95"

ايران تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج كمامات "ان 95"

اعلن امين اللجنة الخاصة لتكنولوجيا النانو للدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد سركار عن التخطيط لزيادة الاجهزة الصناعية ذات الصلة بانتاج الياف النانو لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج كمامات "ان 95".

وقال سركار في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس"، ان بعض الكمامات يجري انتاجها بصورة تقليدية وهي تعتمد غالبا على مواد خام مستوردة من الخارج ولا يجري التنفس بها براحة الا ان كمامات "ان 95" تنتج بتكنولوجيا الياف النانو وذات قدرة فلترة عالية وقابلية التنفس بها تكون بصورة جيدة.

واضاف، اننا نحظى في البلاد بتكنولوجيا الياف النانو وقد تمكنا من زيادة انتاج كمامات "ان 95" لتوفير احتياجات الكوادر الطبية في هذا المجال.

وقال سركار، ان التخطيط جار لزيادة الاجهزة الصناعية ذات الصلة بانتاج الياف النانو من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج كمامات "ان 95" وان تتمكن الشركات التي تنتج الكمامات العادية من شراء هذه الاجهزة وبالتالي زيادة انتاج كمامات "ان 95".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1381 sec