لاريجاني يتماثل للشفاء وسيترأس جلسات البرلمان الايراني الاسبوع المقبل اعلن نائب رئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان، ان الحالة الصحية لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، قد تحسنت وتماثل للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا ، وسيترأس جلسات البرلمان ابتداء من الاسبوع المقبل.