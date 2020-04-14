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|رقم الخبر: 279525
|تاريخ النشر: نيسان 14, 2020
|الوقت: 12:07
|الاقسام: محليات
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لاريجاني يتماثل للشفاء وسيترأس جلسات البرلمان الايراني الاسبوع المقبل
اعلن نائب رئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان، ان الحالة الصحية لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، قد تحسنت وتماثل للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا ، وسيترأس جلسات البرلمان ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقال بزشكيان في مستهل الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء: ان حالة لاريجاني الصحية جيدة.
واضاف: ان لاريجاني سيحضر ابتداء من الاسبوع المقبل الى مجلس الشورى الاسلامي.
وكان لاريجاني قد اصيب بفيروس كورونا نحو اسبوعين، وخضع للحجر الصحي المنزلي.
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