وقال مسؤول منظمة تعبئة المهندسين (بسيج) في المحافظة المركزية مهدي لطيفي، في تصريح أدلى به للصحفيين امس الاثنين، ان جهاز تعقيم السيارات صنع من قبل مهندسي المنظمة المختصين في اقسام الكهرباء والالكترونيك والميكانيك، حيث ترك تأثيرات ايجابية في عمليات مكافحة كورونا.

واضاف: انه منذ بدء تفشي فيروس كورونا نشطت فرق التعبئة الهندسة الصناعية وتعبئة هندسة العمران ضمن 14 فرقة جهادية وقامت بخطوات وقائية.

وتابع: قامت فرق التعبئة الهندسية بتعقيم الطرق والاماكن العامة في اطار الفرق الجهادية كما قامت بتوفير السوائل المعقمة وسدت حاجة المحافظة من هذه المواد.

ولفت الى توفير وتوزيع سلات صحية تحتوي على معقمات وكمامات وقفازات في المناطق الفقيرة ومشاركة عشرات المهندسين في المحافظة لتقدم خدمات طوعية في المراكز العلاجية .