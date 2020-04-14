اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط لاستئناف الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنسيق بين بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة وقال، لقد قمنا باعداد بروتوكولات حول ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد ان شاء الله تعالى استئناف السفر المتبادل بين ايران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان ايفاد الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق وسوريا متوقف منذ نحو شهرين بسبب تفشي فیروس کورونا.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار رشيديان الى ان الوفد الايراني الموفد الى السعودية للتباحث مع مسؤوليها حول موسم الحج القادم عاد الى طهران الاحد وقال، ان هذا الوفد ظل في السعودية لعدة اسابيع لعدم تمكنه من العودة نظرا لالغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وحول الاجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لموسم الحج القادم قال، رغم ان ظروف اقامة موسم الحج القادم غير معلومة تماما الا ان التخطيط جار في الوقت الحاضر ونامل بتوفر الارضية اللازمة للحج مع انكماش فيروس كورونا.

من جانبه قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة اكبر رضائي تقريرا عن عملية التسجيل لموسم الحج القادم، لافتا الى ان عملية التسجيل بلغت 67 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقوافل الحج للموسم القادم، معلنا عن الاولويات للتسجيل لملء الفراغ للنسبة المتبقية من الحجاج.