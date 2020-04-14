  • الثلاثاء ٢٠ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279518 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: محليات  
مسؤول ياباني يعرب عن قلقه من الحظر على إيران مع انتشار "كورونا"

مسؤول ياباني يعرب عن قلقه من الحظر على إيران مع انتشار "كورونا"

فى رسالة وجهها للمواطنين ورئيس بلدية مدينة شيراز (جنوب ايران)، قال رئيس بلدية كيوتو اليابانية ورئيس اتحاد المدن التاريخية في العالم: اننى قلق على اهالي ايران ومدينة شيراز فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وجاء في رسالة "دايساكو كادوكاوا" إلى "حيدر اسكندر بور": لقد تلقيت رسالتك بشأن رفع الحظر في ظل تفشي فيروس كورونا، كما اطلعت من وسائل الإعلام على الوضع الحالي في إيران بسبب تفشي الفيروس، وأنني قلق من هذا الوضع، واود أن أعرب عن احترامي لجميع الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لعلاج المرضى على مدار الساعة.
واكد رئيس بلدية كيوتو: لنذهب إلى مواجهة كورونا معا ونسيطر عليه في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الناس في العالم من العودة إلى حياتهم الطبيعية دون أي مخاوف أو قلق.
وكان رئيس بلدية شيراز قد بعث برسالة إلى رؤساء المدن الصديقة والشقيقة في 11 مارس الماضي، حث فيها رؤساء وأمناء المنظمات الدولية على اتخاذ موقف موحد لرفع الحظر الجائر عن إيران في ظل تفشي كورونا.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2625 sec