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رقم الخبر: 279517 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 13:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية بإمكانها إنتاج مليون عدة لتشخيص كورونا أسبوعياً

شركة ايرانية بإمكانها إنتاج مليون عدة لتشخيص كورونا أسبوعياً

اعلن المدير التنفيذي لشركة "لرزه نكار بارسيان" عن ارسال نماذج من عدة تشخیص كورونا التي انتجتها الشركة الى وزارة الصحة للتأيید النهائي وقال : اذا حصل المنتج على رخصة الانتاج فبإمكان الشركة انتاج مليون وحدة اسبوعيا.
واضاف " علي سيف بور ابوالحسني " اليوم الثلاثاء لمراسل وكالة ارنا ان شركة لرزه نكار بارسيان وبالتعاون مع شركة معرفية تركية قامت بانتاج عدة لتشخيص كورونا وحصل المنتج على تأييد دولي، مشيرا الى امكانية انتاج مليون وحدة منها اسبوعيا.
وبين ابوالحسني انه وبسبب الحظر ووجود مشاكل في تأمين المواد الاولية فإن جميع الاجراءات تمت في تركيا حيث تم شراء المواد الكيميائية المستخدمة في المنتج من شركة " Merck KGaA" الالمانية المنتجة للمواد الكيمياوية الدوائية .
واشار ابوالحسني الى استلام الشريك التركي لطلبات شراء العدة الطبية التشخيصية من الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بما فيها الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية.
واكد المديرالتنفيذي لشركة "لرزه نكار بارسيان" على امكانية الانتاج وبشكل واسع ليصل الى مليون وحدة اسبوعيا .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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