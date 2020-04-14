تم افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى جنوب غرب آسيا امس الاثنين، بجهود لجنة تنفيذ أمر الإمام، في مدينة اشتهارد الصناعية التابعة لمحافظة البرز غرب طهران.

يمتلك المصنع القدرة على إنتاج ثلاثة ملايين كمامة يوميا، و 100 الف كمامة n 95 في المرحلة الأولى، وذلك في عام القفزة الانتاجية، وبالاتكاء على الشباب والشركات الإيرانية القائمة على المعرفة.

وبإطلاق أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى منطقة جنوب غرب آسيا، فإن الطاقة الإنتاجية للكمامات في البلاد سوف تتضاعف أربع مرات مقارنة بالأيام التي سبقت تفشي كورونا.

تم إنشاء هذا المصنع باستثمار أكثر من 90 مليار تومان وتوظيف مباشر لـ 400 شخص و 900 شخص بشكل غير مباشر.

مدينة إشتارد الصناعية هي أكبر مدينة صناعية في البلاد مع أكثر من الفين وحدة صناعية وإنتاجية.

علما أن لجنة تنفيذ أمر الإمام هي مؤسسة غير حكومية إيرانية تأسست عام 1989 وفقا لأمر الأمام الخميني (رض) ووفقا للدستور الإيراني، لإدارة الأموال بدون الصاحب في البلد.

تأسّست اللجنة من أجل الاهتمام بالمحرومين والمستضعفين وتقديم الخدمات لهم ويتم إنفاق معظم إيراداتها على الأنشطة المجتمعية وأعمال المنفعة العامة والجمعيات الخيرية وتوفير فرص العمل وإزالة الحرمان وتنمية المناطق المحرومة. وهي مؤسسة غير حكومية وتساعد الحكومة في حل مشاكل المحرومين.