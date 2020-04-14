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رقم الخبر: 279515 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 11:41 الاقسام: عربيات  
مكتب السيد السيستاني يدعو للافراج عن شخص اساء لمكانة المرجع الديني

مكتب السيد السيستاني يدعو للافراج عن شخص اساء لمكانة المرجع الديني

دعا مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني في رسالة موجهة الى قاضي محكمة جنح الحلة، الى الافراج عن شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بأن المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع، مطالبا بالافراج عنه.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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