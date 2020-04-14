مكتب السيد السيستاني يدعو للافراج عن شخص اساء لمكانة المرجع الديني دعا مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني في رسالة موجهة الى قاضي محكمة جنح الحلة، الى الافراج عن شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع.