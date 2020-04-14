اقيم في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق حفل تأبيني بمناسبة ذكرى مئة يوم على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وذلك تحت عنوان مئة يوم و انتم معنا.

وجرى خلال الاحتفالية التي اقيمت بشكل رمزي و بدون حضور الجمهور قراءة قصائد على ارواح القائدين سليماني و ابومهدي المهندس و رفاقهم.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد اعلنت في وقت سابق عن تنظيم سلسلة فعاليات بهذه المناسبة ستركز على استذكار القادة الشهداء ومسيرتهم الخالدة والظافرة في دحر الإرهاب، إذ تشمل فعاليات إعلامية فنية وثقافية وتحت شعار مئة يوم وانتم معنا.