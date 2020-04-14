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رقم الخبر: 279513 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 11:36 الاقسام: محليات  
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الاسبوع المقبل سيقرر وضع نشاط المدارس

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الاسبوع المقبل سيقرر وضع نشاط المدارس

قال وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي إن تقييم وزارة الصحة عن الوضع المتعلق بتفشي كورونا بالبلاد ومدى ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي والذي سيجري تناوله في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الأسبوع المقبل سيحدد طريقة التعاطي مع نشاط المدارس .

واضاف وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزاي امام اجتماع مجلس التعليم العالي يوم الاثنين إن هذا الاجتماع سيُعقد بشكل طارئ وفقًا للظروف الحالية للمجتمع وجدول أعماله يركز على تحديد مهمة الأنشطة التعليمية وكيفية إجراء الامتحانات .

وعن استمرار إغلاق أو إعادة فتح المدارس، قال وزير التربية والتعليم ان تقييم وزارة الصحة والتعليم الطبي عن حالة المرض في البلاد وضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي والذي سيتم تقديمه في اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوطنية لمكافحة كورونا سيحدد القرار الذي سيتخد بشأن كيفية عمل المدارس.

وأضاف: "سيتم متابعة التعليم الافتراضي كبديل رسمي للتعليم وجهاً لوجه خلال العطلات المدرسية بقوة وجدية، وستستمر الجهود القيمة والمتنوعة التي تم بذلها خلال هذه الفترة من قبل المدراء وأساتذة المدارس والأسر في توفير اجواء التعليم عن بعد وبشكل منتظم. 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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