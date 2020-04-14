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رقم الخبر: 279512 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 11:36 الاقسام: محليات  
ظريف: أميركا أضاعت الفرصة لترك إدمانها على ممارسة الحظر

ظريف: أميركا أضاعت الفرصة لترك إدمانها على ممارسة الحظر

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن أميركا أضاعت الفرصة لترك إدمانها على ممارسة الحظر، واصفا فايروس كورونا بأنه فرصة لأميركا لتترك هذا الإدمان.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف: رغم الحظر الأميركي، فإن أميركا وبفضل مواردها الإنسانية والعلمية، حققت تقدما لافتا في المكافحة الشاملة (لفايروس كورونا).

وأضاف ظريف: كان كوفيد19 فرصة لأميركا لتترك إدمانها على الحظر. وفي الحقيقة ستبقى أميركا مقرونا بالذكر السيئ في أذهان شعبنا.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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