وقال مدير قسم الطب الباطني بجامعة مشهد للعلوم الطبية ابوالقاسم اللهياري، في تصريح صحفي الاثنين، في هذا المشروع، يتم نقل بلازما الدم من المرضى المتعافين الى المرضى الذين يعانون من فشل تنفسي حاد بسبب اصابتهم بفيروس "كوفيد 19" والراقدين في قسم العناية المركزة بمستشفى الإمام الرضا (ع) في مشهد.

وأضاف اللهياري: أطلق قسم الدم والسرطان للبالغين بجامعة مشهد للعلوم الطبية هذا المشروع العلاجي بالتعاون مع أقسام الرئة والتخدير والأمراض المعدية والمناعة في مستشفى الإمام الرضا (ع) في مشهد ، تعافى المرضى من الاصابة وبالإضافة إلى تحسن أعراضهم السريرية بعد مرور اسبوعين يعدون متبرعين بالبلازما.

وتابع: تم تنفيذ مشروع العلاج بالبلازما لمرضى كورونا بالفعل في بعض جامعات العلوم الطبية في البلاد مثل طهران وكرمانشاه.

واوضح: إنه قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء للتبرع بالبلازما لشخص تعافى من الاصابة بفيروس كورونا، يتم اختبار وجود فيروس "كوفيد 19" على المتبرع وإذا كانت النتيجة سلبية ، يتم فحص مستوى البلازما المضاد لفيروس كورونا في دمهم وفي حال كان المستوى مقبولا يستخدم البلازما للشخص الذي أجري عليه اختبار الدم لعلاج المصابين بالفيروس.

ولفت الطبيب المتخصص في أمراض الدم والسرطان للبالغين الى ان العلاج بالبلازما أسفر حتى الآن عن نتائج مقبولة وينفذ هذا الاسلوب حالياً في الصين وبعض الدول الأوروبية المتضررة من الفيروس.