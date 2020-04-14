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رقم الخبر: 279510 تاريخ النشر: نيسان 14, 2020 الوقت: 11:26 الاقسام: عربيات  
الأمم المتحدة تحذر من مغبة ترحيل السعودية للمهاجرين الإثيوبيين على خلفية تفشي كورونا

الأمم المتحدة تحذر من مغبة ترحيل السعودية للمهاجرين الإثيوبيين على خلفية تفشي كورونا

عدّت الأمم المتحدة ترحيل السعودية للعمال الإثيوبيين المهاجرين إليها بصورة غير مشروعة ينطوي على مخاطر نشر عدوى فيروس كورونا وحثت الرياض على تعليق هذا الإجراء في الوقت الحالي.

وقالت الوكالة المعنية بالهجرة في الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن السعودية رحلت حتى الآن 2870 مهاجرا إثيوبيا إلى أديس أبابا منذ بدء تفشي وباء كورونا. وأكدت السلطات الإثيوبية إجراء ترحيلات على نطاق واسع.

وجاء في مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن من المتوقع أن ترحل السعودية نحو 200 ألف مهاجر إثيوبي في المجمل. ومن المتوقع أن ترحل دول خليجية أخرى وكينيا ودول مجاورة مهاجرين إثيوبيين.

وقالت كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا ”نقل المهاجرين على نطاق واسع وبدون تخطيط يجعل استمرار انتقال الفيروس أكثر ترجيحا. لذلك ندعو إلى تعليق الترحيل واسع النطاق مؤقتا“.

ولم ترد وزارة الإعلام السعودية على طلب تعقيب. وأصبح العديد من العمال المهاجرين في أنحاء العالم عاطلين عن العمل بسبب قرارات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات في مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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