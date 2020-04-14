ذکرت شركة طيران «الخليج»، الناقل الحكومي في البحرين الإثنين، إنها قامت بتسيير رحلتها الأولى لإجلاء مواطني بلادها من إيران، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأفادت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها "قامت اليوم بتسيير رحلتها الأولى ضمن رحلات الإجلاء لعودة المواطنين البحرينيين من إيران".

وأضافت أنها مستمرة في تسيير رحلات لعودة المواطنين من الخارج في إطار "الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة المواطنين".

وتعد تلك أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين منذ توتر العلاقات بينهما قبل نحو 4 سنوات.