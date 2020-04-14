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رقم الخبر: 279508
تاريخ النشر: نيسان 13, 2020
الوقت: 23:12
الاقسام: الوسائط المتعددة
كاريكاتير
كورونا وماراثون العلاج
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
كورونا
العالم
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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