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رقم الخبر: 279500 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 22:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تطبيق من 'أبل وغوغل' يساعد على الحد من انتشار كورونا

تطبيق من 'أبل وغوغل' يساعد على الحد من انتشار كورونا

أعلنت شركتا "أبل" و"غوغل" الأميركيتان، عن تعاون غير مسبوق بينهما للاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

  إن شركتي التكنولوجيا ستعملان على تطوير تطبيق جديد لتتبع انتشار "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، يعمل على هواتف "أندرويد" و"آيفون".


ان التطبيق سيعتمد على تكنولوجيا البلوتوث لتحديد المسافات الفاصلة بين هواتف المستخدمين في أي مكان.

وسيتمكن التطبيق من تتبع تحركات كل مستخدم ومعرفة أماكن تواجده والأشخاص الذين كانوا قريبين منه.

وفي حال أصيب ذلك الشخص بفيروس كورونا المستجد، فإن التطبيق سيعمل على تنبيه كل الأشخاص الذين جاورهم المريض، لحثهم على عزل أنفسهم أو إجراء الاختبارات الضرورية.

وتواجه التطبيقات المطروحة سلفا مشكلة "عدم الثقة" من طرف المستخدمين بسبب اعتبارات الخصوصية، ففي سنغافورة مثلا، لا يستخدم التطبيق سوى 12 بالمئة من السكان.

وفي هذا الصدد، قالت شركة "غوغل" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الخصوصية والشفافية والقبول تعد أهم المعايير في التطبيق الجديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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