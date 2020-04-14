كشف الخبراء أن الكسوف الكلي عبر القارة الأمريكية سيحدث في 8 أبريل 2024، بدءًا من المكسيك والانتقال عبر ولاية تكساس.

حيث سيسافر إلى نيو انجلاند وينتهي في كندا، فإذا فاتك كسوف الشمس الأمريكي العظيم في عام 2017، فستحصل على فرصة أخرى لهذا الحدث المذهل في أربع سنوات فقط، وسيكون أطول بمرتين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة 12:38 مساءً بالتوقيت الشرقي وينتهي الساعة 3:55 مساءً على طول المسار بالكامل والذي سيكون مرئيًا لملايين الأشخاص.

وسيكون هذا مسارا مختلفا عن الكسوف الذي اتخذته قبل ثلاث سنوات، والذي شرع في رحلته من شمال غرب المحيط الهادئ، ومر عبر الغرب الأوسط وانتهى في الجنوب الشرقي.

يقدر أن الكسوف الكلي في عام 2017 قد شهده 215 مليون أمريكي لطول فترة ظهوره، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحدث السماوي المقبل سيستمر ضعف المدة لـ 139 دقيقة، ويتكون من مسار إجمالي يبلغ 100 ميل.



