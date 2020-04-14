التهاب الزائدة الدودية من الحالات الطارئة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب ألما شديدا فى البطن لا يمكن تحمله.

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تكون الزائدة مسدودة عن طريق وجود جسم غريب بها او الإصابة بالأمراض السرطانية، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أعراضا عديدة للاصابة بالتهاب الزائدة الدودية وهي:

أعراض التهاب الزائدة الدودية

ألم شديد أسفل البطن من الجهة اليمنى أو بالقرب من السرة، فقدان شديد فى الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام، الغثيان والقىء الشديد، انتفاخ البطن، ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، ألم شديد عند التبول، تقلصات في البطن مع الامساك أو الاسهال، غازات البطن.

الوقاية من التهاب الزائدة الدودية

غالبا يكون علاج التهاب الزائدة الدودية عن طريق استئصالها وذلك في الحالات الخطيرة، لأن وجودها يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة نظرا للبكتيريا والعدوى التي تنتشر في الجسم بعد انفجار الزائدة الدودية.

لا يوجد طريقة محددة للوقاية من التهاب الزائدة الدودية ولكن الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالالياف مثل الخضروات والفواكه يحد من خطر الاصابة بالالتهاب والعدوى، مع الامتناع من تناول المشروبات الكحولية والتدخين، و الاهتمام بالنوم الصحى الذى لا يقل عن 6 ساعات، وتجنب الاصابة بالسمنة لان تراكم الدهون فى الجسم قد يعرضك للاصابة بالزائدة الدودية.