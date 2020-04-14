تعد من الفواكه ذات الطعم المميز والرائع، فلونها الأحمر ورائحتها النفاذة تجعلها من الفواكه الجيدة التي لها العديد من الفوائد على الصحة العامة.

ان الفراولة من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة والزنك، وفيتامين أ وسي وك، والكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وجميع هذه العناصر هامة لجسم الإنسان.

سنتعرف على أبرز وأهم فوائد الفراولة لجسم الإنسان، ومنها:

- تناول الفراولة يعد من الحيل الغذائية الجيدة في الشعور بالمزاج الجيد، حيث أنها تحتوي على بعض الخصائص الغذائية المسؤولة عن ذلك، ومن أبرزها مضادات الأكسدة.

- الفراولة تعد من الفواكه التي تشاهد بشكل كبير في تقليل الشعور بالإجهاد والإرهاق، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية بشكل ملحوظ.

- ان الأشخاص الذين يتناولون الفراولة باستمرار يقل لديهم فرص الإصابة بالسرطان.

- تناول الفراولة باستمرار يقلل من فرص تعرض القلب، لأي مشاكل صحية به.

- تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعلها من الفواكه التي تحمي الجهاز الهضمي من التعرض لأي مشاكل صحية خاصة به.

- تعد من الفواكه التي يمكنك تناولها خلال اتباعك للحميات الغذائية الهادفة في التخلص والقضاء على الوزن الزائد.

- تعد من الفواكه الجيدة في تقليل فرص تعرض الجسم للإصابة بالجفاف.

- ان الفراولة من الفواكه التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، نعم لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وأيضا فيتامين سي، ولذا تناولك لها يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المناعية والفيروسية.