اختيار الصديق الصادق

حيث أن الثقة والصدق من أكثر الأمور أهمية في العلاقات، واختيار الصديق الذي يتقبل الشخص كما هو، بحيث يقبل المراوغات التي يقوم بها ويتقاسم معه الأوقات الجيدة في الحياة والضحك على مختلف الأشياء.

اختيار صديق حكيم

يفضل اختيار صديق ذكي وملهم رائع يحمل الكثير من الحكمة، قد لا يحمل مثل هذا الشخص نفس المهارات أو الاهتمامات، لكن وجود مثل هذا الشخص المرشد يساعد كثيراً في إلهام الشخص على السير في الاتجاه الصحيح عن طريق تقديم الإرشاد والإلهام الضروريين، كما أن التواجد مع مثل هذا الشخص يساعد على تطوير وتحسين النفس كل يوم.

اختيار الصديق القوي

من السّهل إيجاد العديد من الأصدقاء الجيّدين في أوقات السّعادة والمرح؛ فهذه المواقف تجعل من إنشاء العلاقات أمراً سهلاً، إلّا أنّ الصّديق المناسب والحقيقيّ هو الذي يقف إلى جانب صديقه عند مروره في الأوقات الصّعبة؛ فمن الصّعب الوقوف إلى جانب شخص عندما يمر بمواقف عصيبة ؛ لذلك يجب اختيار الصّديق القويّ الذي يُمكن اللجوء إليه عند الشّعور بالضّيق أو عند الحاجة.

اختيار الصديق الدّاعم

إنّ دعم الأصدقاء لا يُشترط وجوده عند اتّفاق الأصدقاء على أمر ما بالضّرورة ؛ فالأصدقاء المناسبين هو الذين يقدّمون الدّعم لكلّ قرار يرغب صديقهم القيام به قدر الإمكان ؛ فمثلاً قد لا يتّفق الصّديق على رحيل صديقه عن البلاد للحصول على وظيفة ذات راتب جيّد، إلّا أنّه سيقوم بتوديعه يوم سفره والوقوف إلى جانبه.

اختيار الصديق الموجود دائماً

إنّ الصّديق المناسب هو الذي يُمكن الاتّصال به في أي وقت عند الحاجة لذلك - في حدود المعقول ، كما يُمكن طلب المساعدة منه أو القيام بأمر ما بشكلٍ صريح وواضح، مع احترام قبول الصّديق أو تأجيل قبوله للطّلب إلى وقت لاحق؛ فرغم أنّ الصّديق الجيّد يُمكن أن يضحّي بجزء من وقته للمساعدة، إلّا أنّ ذلك يجب أن يتم وفق برنامجه وخطّته الزّمنية، خصوصاً عندما يمتلك مهاماً حقيقية إلزامية.

اختيار الصديق المتسامح

إنّ الصّديق المناسب هو الذي يغفر زلّات صديقه، وبالمقابل، فإنّ الحقد والضّغائن من أكثر الأمور التي قد تتسبب في إنهاء الصّداقات، والصّديق الذي يحمل الضّغائن في قلبه هو غالباً إنساناً سلبياً؛ فإذا قام أحدهم بارتكاب خطأ عن غير قصد لمرّة واحدة لا يقوم بنسيانه، بل يُذكّره فيه من وقت لآخر، مما يزيد الشّعور بالسّوء والسّلبية.