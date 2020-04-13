قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، في حديث هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" : ان الحكومة تعمل بالتزامن مع حماية سلامة المواطنين، على دعم الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد؛ مضيفا ان عودة النشاطات لدى بعض القطاعات الاساسية يجب ان لا تكون على حساب سلامة الناس.

وقدم وزير الصحة خلال الاتصال، تقريرا حول الظروف الصحية والعلاجية الراهنة بعد مرور 3 ايام على تنفيذ "مشروع التباعد الاجتماعي الذكي" وعودة بعض النشاطات الاقتصادية الاقل خطورة في محافظات البلاد.

الى ذلك، اكد الرئيس روحاني ان تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي، ينبغي ان لا يؤدي الى امهال القيود الضرورية والرقابية الوقائية؛ مطالبا باستمرار النهج المتبع في مجال تنفيذ البروتوكولات الصحية بكل قوة واقتدار.

كما اعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه للمنحى التنازلي المتعلق بعدد الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في المحافظات الايرانية؛ مجددا التأكيد على مواصلة الاجراءات الرقابية لتنفيذ كامل البروتوكولات الصحية ذات الصلة بالنشاطات التجارية والاقتصادية على صعيد البلاد.

بدوره، اعرب وزير الصحة عن سعادته لتراجع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في ايران؛ مصرحا خلال حديثه الهاتفي مع روحاني اليوم، "نحن نتطلع الى انخفاضً كبير في عدد الاصابات والوفيات خلال الأيام القادمة، لو استمر التعاون والتضامن الشعبي لإجراء البروتوكولات الصحية وملازمة المنازل والحدّ من التنقل اللاضروري داخل المدن ورعاية كامل التعليمات الوقائية في مجال النشاطات التجارية والاقتصادية على صعيد البلاد".