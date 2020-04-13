وأضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو ان ايران وفنزويلا تمكنتا من خلال تضامنهما وتعاونهما من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروس القديم المتمثل باميركا على احسن وجه.

واشار روحاني الى برامج واجراءات ايران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الابحاث والتحقيقات لانتاج عدة تشخيص كورونا وسائر المستلزمات اللازمة لتعزيز قدرات ايران على صعيد المعدات والاجهزت والامكانيات اللازمة للمستشفيات والعلاج واضاف اننا مستعدون لنقل تجاربنا في مجال مكافحة فيروس كورونا الى البلد الصديق فنزويلا.

ووصف روحاني الخطوات المتخذة في اجتماع اوبك+ بانها ايجابية وأكد ضرورة مواصلة التعاون الثنائي لخفض الانتاج وعودة التوازن الى اسعار النفط .

واكد روحاني ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين وان يبذل المسؤولون في ايران وفنزويلا مساعيهم في هذا السياق لتتمكن الحكومتان من دعم بعضهما البعض في ظل هذه الظروف مشيرا الى ان تنمية التعاون والعلاقات بين البلدين سيخدم بالتأكيد شعبي ايران وفنزويلا العظيمين.

وشدد الرئيس الايراني على ان الحظر الاميركي الجائر واللامشروع المفروض على ايران وفنزويلا في مجال انتاج النفط يتعارض مع القواعد الدولية والمبادئ الانسانية.

بدوره اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال هذه المباحثات الهاتفية عن تضامنه مع ايران حكومة وشعبا مشيدا بالنجاحات التي حققتها ايران على صعيد مكافحة فيروس كورونا وقال ان ايران وفنزويلا متضامنان معا ويقفان في خندق واحد في مواجهة الامبريالية .