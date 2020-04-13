* اعتقالات واسعة في الضفة بينهم نواب وأسرى محررون *إصابة 3 فلسطينيين بينهم رضيعان خلال مواجهات مع العدو جنوب المسجد الأقصى

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس" موسى دودين، أنه "لا صحة للأخبار عن قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال دودين إن "حركة حماس ترحب بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول لخطوات باتجاه صفقة تبادل الأسرى"، حيث جاء موقفه تعليقاً على ما يدور من حديث إعلامي حول قرب التوصل إلى صفقة تبادل.

وأكد دودين أن "حماس تؤكد على مبادرتها التي أطلقتها على لسان رئيسها في غزة يحيى السنوار، وذلك للإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية".

مسؤول ملف الأسرى في "حماس" قال "لم تلمس الحركة جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف".

من جهته، قال القيادي في "حماس" محمود الزهار "إننا لا نريد بيع الأوهام بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و" إسرائيل"".

وأوضح الزهار أن ضغوطاً نفسية على عوائل الأسرى الفلسطينيين للضغط على المفاوض الفلسطيني حتى يتنازل، مضيفاً أن هناك الكثير من العوائق المستجدة وحين تنضج صفقة التبادل يتم الإعلان عنها.

وكان عضو المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق، أكد عدم تحرك أي وسيط حتى الآن بخصوص مبادرة السنوار بشأن تبادل الأسرى، بخصوص مبادرة السنوار بشأن تبادل الأسرى.

وأوضح أبو مرزوق أن السنوار "فتح ملف تبادل الأسرى فحسب"، مرحباً في الوقت نفسه "بأي وساطة"، لكنه أكد أنه "لا بد من أن يكون الترحيب من الطرف الآخر أيضاً".

من جانب آخر وصفت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي، اقتراب واشنطن وتل ابيب من الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى "إسرائيل" بـ"الخطير" والمستهجن".

وأكدت عشرواي في بيان صحفي الأحد، أن الاتفاق الوشيك بينهما في ظل انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا يعتبر "استغلالاً قبيحاً لسرقة ما تبقى من أراضي دولة فلسطين".

وقالت إن هذه "الخطوات اللامسؤولة التي يقودها ترامب ونتنياهو بحكومته الخامسة الوشيكة تطيح بشكل متعمد واستفزازي بجميع القرارات والاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها".

وأضافت أن "مواقف وسياسات وقرارات الإدارة الأميركية من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا شكلت ضوءاً أخضر لليمين العنصري الحاكم في" اسرائيل"، لمواصلة تدمير حل الدولتين، وإعدام فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ونوهت في بيانها إلى أن الدعم الأميركي "ساهم في إظهار المطامع الإسرائيلية علانية وبدون تحفظات"، لافتة إلى "مخطط الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس، وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة في المنطقة".

إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة طالت عددًا من المواطنين، بينهم نائب وأسرى محررون.

وقالت مراكز متخصصة بشؤون الأسرى إن "قوات الاحتلال التي اقتحمت رام الله والبيرة اعتقلت النائب في المجلس التشريعي والأسير المحرر المقدسي محمد أبو طير بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط".

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم أبو رداحة من بيتونيا غرب رام الله، والأسيرين المحررين محمود سليم ومعاوية رياشية من بلدة عزون شرق قلقيلية، والأسير المحرر أحمد موسى من زواتا قرب نابلس، وعبد الجواد عمر حمايل من البيرة، وشادي محمد حساسنة من بيت لحم.

من جهة اخرى أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم رضيعان بالاختناق، فجر الاثنين، جراء إطلاق قوات العدو الصهيوني القنابل الغازية بكثافة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات العدو في سلوان، وجرى تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن رضيعين أصيبا بالاختناق جراء استنشاقهما الغاز خلال مواجهات اندلعت في حي أبو تاية بالبلدة.

وأوضح أن قوات العدو اقتحمت الحي، وأطلقت وابلًا من قنابل الغاز بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الرضيعين.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح الاثنين، لمسافة محدودة على أطراف بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت الأبراج العسكرية الإسرائيلية النار صوب المزارعين قرب موقع "كوسوفيم" العسكري شمال شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين العاملة ببحر السودانية شمال غرب قطاع غزة.