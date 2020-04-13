حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية على علوّ متوسّط وبشكل مكف طوال ليل الاحد ولغاية فجر الأثنين في أجواء العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية. وتفاعل ناشطون على "تويتر" بطريقة ساخرة مع تحليق الطائرة لوقت طويل.

هذا وتكرر تحليق طائرات الاستطلاع بشكل لافت خلال الأيام الماضية، منتهكاً سيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن رقم 1701، من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق عدد من المدن والقرى اللبنانية.

ففي مطلع الشهر الجاري، حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية فوق منطقة مرجعيون جنوب لبنان على علوّ منخفض.

وسبقتها طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا جنوب لبنان، ونفذت طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب وصولاً حتى المنحدرات الغربية من جبل الشيخ، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

في سياق آخر أعلن الجيش اللبناني، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إنه "إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، تباشر وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية، عمليات التوزيع اعتبارا من صباح الثلاثاء".

وأكدت قيادة الجيش "الالتزام باللوائح الاسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات"، مشيرة إلى أن "جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع ستتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الأحد، في آخر إحصائية لها، أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البلاد بلغ 630 إصابة، أما عدد الوفيات التراكمي فسجل 20 حالة حتى الساعة.