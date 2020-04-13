أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أن وحداتها سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة الواقعتين غربي العاصمة طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، أن وحدات حكومة الوفاق سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة، وهي تطارد "فلول" خصومها.

وكان الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، قد قال في وقت سابق الأثنين إن طيران الوفاق نفذ عددا من الضربات في مدينة صبراتة من بينها غرفة عمليات للجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر.

جاء ذلك في نبأ نشرته الصفحة الرسمية لـ"عملية بركان الغضب" على "تويتر" فجر الاثنين.

وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية استهدف صباح الأثنين الغرفة العسكرية في مدينة صبراتة، ما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين على الأقل.

وكانت قوات الوفاق قد أعلنت أنه "خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم لقوات الجيش الوطني على منطقة أبوقرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، مضيفا: "كان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراجهم ثم الإطباق عليهم"

وأضاف قنونو، أن قوات الجيش الوطني تقدمت على منطقة أبوقرين، فتراجعت قوات الوفاق تكتيكيا من نقاط تمركزها الأمامية، متابعا: "أطلقت قواتنا هجومها المضاد من كافة المحاور وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية".

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، في بيان، إن "قواتنا البطلة خلال ملحمة الأثنين في أبو قرين نجحت في إسقاط طائرتي وينغ لونغ صينية الصنع، وأخرى عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها".

ولفت قنونو إلى أن "المرتزقة فروا تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد"، مؤكدا أن قواته "أسقطت مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة التي يعلنها حفتر والهدنة الكاذبة التي تستغل لجلب المرتزقة وتوريد السلاح".

من جهتها كشفت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، الاثنين، أن مدينة صرمان تعرضت لهجوم من قبل قوات الوفاق.

وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق في وقت سابق الاثنين قد فرضت سيطرتها على مناطق واسعة من مدينة صرمان الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس.

وشنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما كبيرا صباح الأثنين الباكر على مدينة صرمان.

وتمكنت قوات الوفاق عقب الهجوم من اقتحام مدينة صرمان، وسيطرت على مقار أمنية هامة، وفق مقاطع فيديو نشرتها مواقع مساندة.

وأعلن المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، أن قوات حكومته سيطرت على أجزاء واسعة من مدينة صرمان.

وقال قنونو في بيان بالخصوص إن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تطارد الآن من وصفها بالمليشيات الإرهابية، وقد "سيطرت على عدد من آليات تابعة للمليشيات الإرهابية بعد أن اقتحمت تمركزاتهم ودمرت غرفة عملياتهم".

كما أفاد، بأن طيران الوفاق نفّذ 12 ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، مردفا:" فر من استطاع الفرار، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.