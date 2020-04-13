انتقد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الصمت العراقي إزاء زيارة القادة الاميركيين الى القواعد العسكرية، لافتا الى ان الزيارات تتم من دون اتفاق مسبق مع العراق.

وقال البخاتي ان "هناك قلق داخل العراق ازاء الوجود الاميركي وتحركات اذرع واشنطن في البلاد، إضافة الى نصب منظومة باتريوت، حيث ان هناك صمت مريب ازاء التحركات الاميركية في العراق ولابد من اتخاذ موقف سياسي".

وأضاف ان "هناك عدم احترام للرأي العراقي اضافة للزيارات الميدانية المتكررة للقيادات الاميركية الى القواعد العسكرية"، لافتا الى ان "الزيارات الميدانية للقواعد الاميركية تتم من دون اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية".

من جهة اخرى أعلنت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبيّ العراقي تدميرها لمقرين لتنظيم "داعش"، وتطهير منطقتين جنوب غرب كركوك.

وأضافت في بيان أن قوة من استخبارات اللواء 16 للحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية، أدت إلى تطهير منطقتي السطيح وأطراف الرشاد جنوب غرب كركوك بمسافة تقدّر بـ8 كيلومترات.

كما نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية أمنية أخرى، فككت خلالها 4 عبوات ناسفة في الفلوجة.

ونفذت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي ضمن قاطع شرق الأنبار، بالاشتراك مع الجيش والوكالات الأمنية المختصة، عملية أمنية، أسفرت عن العثور على 4 عبوات ناسفة، تم ابطال مفعولها من قبل الهندسة العسكرية.

ويذكر أن القوة المشتركة العراقية أكدت الشهر الماضي أنها تقوم بعمليات دهم وتفتيش في شمال شرق مدينة بعقوبة، لملاحقة خلايا التنظيم، وقال إنها عثرت على مخطط كبير لاستهداف مقار أمنية.

وأحبطت قوة من "اللواء 41" بالحشد الشعبي والقوات الأمنية مخططاً إرهابياً لاستهداف مقار تابعة لها في صلاح الدين.