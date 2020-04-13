وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع، التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا. وأضاف الطراونة: "نأمل من مختلف مؤسساتنا الوطنية اتخاذ خطوات مشابهة، حيث أن الوطن في هذا الظرف الدقيق يحتاج تكاتفا وإسنادا على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة". وقال إن "التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف مؤسساتنا الوطنية بالعمل المستمر لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفا واحدا في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات برفع مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة". وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة للعمل التدريجي في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكدا أهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا. وكانت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، قد أعلنت تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء "التطورات والتوصيات" المتعلقة بالوباء. في سياق آخر أعلن الجيش الأردني، أن إحدى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، أحبطت محاولة لتهريب آلاف الحبوب المخدرة، حملها شخص حاول التسلل إلى المملكة قادما من الأراضي السورية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الاحد على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وبعد تفتيشه ضبطت معه 4594 ألف حبة باليريكا و3599 حبة قابالاير، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.