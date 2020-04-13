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رقم الخبر: 279478 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 19:40 الاقسام: دوليات  
كوريا الشمالية تعيد تشكيل أعلى جهاز حاكم في البلاد

كوريا الشمالية تعيد تشكيل أعلى جهاز حاكم في البلاد

أطلق الزعيم الكوري الشمالي عملية إعادة تشكيل واسعة للجنة شؤون الدولة حيث جدد أكثر من ثلث أعضائها.

ويترأسُ كيم لجنةَ شؤونِ الدولة التي استبدلَ خمسةً من أعضائِها الـثلاثةَ عشر, واقرَّ التبديل البرلمانُ الكوري الشمالي. واُنشِئتْ تلك اللجنةُ عامَ 2016 كبديلٍ عن لجنةِ الدفاع الوطني التي كانتْ الجهازَ الأعلى المسؤول عن اتخاذِ القراراتِ السياسية في البلاد. ومن بينِ من تولَّوْا مقعداً في لجنةِ شؤونِ الدولة، ري سون غوون، الضابطُ السابق الذي عُيّنَ العامَ الماضي على رأسِ وزارةِ الخارجية.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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