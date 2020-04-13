ويترأسُ كيم لجنةَ شؤونِ الدولة التي استبدلَ خمسةً من أعضائِها الـثلاثةَ عشر, واقرَّ التبديل البرلمانُ الكوري الشمالي. واُنشِئتْ تلك اللجنةُ عامَ 2016 كبديلٍ عن لجنةِ الدفاع الوطني التي كانتْ الجهازَ الأعلى المسؤول عن اتخاذِ القراراتِ السياسية في البلاد. ومن بينِ من تولَّوْا مقعداً في لجنةِ شؤونِ الدولة، ري سون غوون، الضابطُ السابق الذي عُيّنَ العامَ الماضي على رأسِ وزارةِ الخارجية.