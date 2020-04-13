وستنطلق فعاليات المهرجان في الثلاثين من ابريل الجاري وستستمر حتى الثاني من مايو المقبل في موسكو.

وسترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام وثائقية تحتوي على مواضيع مختلفة.

يذكر ان «المعجزة» من المقرر ان يشارك ايضا بالدورة الثالثة من مهرجان cachinus de cine السينمائي الذي سيقام بتاريخ 3 مايو القادم بقاعة مدينة سيلروس في اسبانيا.

