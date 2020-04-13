وسيعرض الفيلم في الدورة السابعة عشرة للمهرجان التي ستقام بشكل غير حضوري على الانترنت بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويعتبر مهرجان «فيينا» من أهم المهرجانات الاوروبية في مجال الافلام القصيرة وستتأهل الافلام الفائزة بجوائزه الى المشاركة في الاوسكار او حفل جوائز اوروبا السنوي.

وستنطلق فعاليات الدورة السابعة عشرة للمهرجان في الثامن والعشرين من مايو القادم وستستمر حتى الثاني من يونيو.

«لا تلمس شيئا» الذي يمثل ايران في هذا الحدث الفني من تمثيل مرجان صادقي وآرنارام معظمي وفرناز خاكزاد ورهام حيدرعلي وسارا محمدي وهليا صمدي وروجان فريزهندي وآخرين.