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رقم الخبر: 279475 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 19:36 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان أفلام البیئة الدولي في تركيا يستضيف 5 أفلام ايرانية

مهرجان أفلام البیئة الدولي في تركيا يستضيف 5 أفلام ايرانية

یستضیف مهرجان افلام البیئة الدولي بدورته الثامنة عشرة في تركيا خمسة افلام ايرانية. ويمثل ايران في هذا الحدث الفني كل من الافلام التالية: «القلب الثلجي» (قلب برفي) للمخرج علي رضا بيكلري و«مالوم» للمخرج احسان سلطاني و«التعايش» (زيستن) للمخرج بيام شادنيا و«المتحف» (موزه) للمخرج بدرام حبيب بيران و«السجين» (حبسي) للمخرج احمد خوشنيت.

وكان من المقرر ان يقام المهرجان في الفترة بين الخامس عشر حتى الثلاثين من ابريل الجاري في اسطنبول لكن تم تأجيل فعالياته الى موعد آخر بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.
ويشارك في المهرجان افلام روائية قصيرة ووثائقية وانيميشن تتناول موضوع البيئة من شتى انحاء العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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