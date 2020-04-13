مهرجان أفلام البیئة الدولي في تركيا يستضيف 5 أفلام ايرانية یستضیف مهرجان افلام البیئة الدولي بدورته الثامنة عشرة في تركيا خمسة افلام ايرانية. ويمثل ايران في هذا الحدث الفني كل من الافلام التالية: «القلب الثلجي» (قلب برفي) للمخرج علي رضا بيكلري و«مالوم» للمخرج احسان سلطاني و«التعايش» (زيستن) للمخرج بيام شادنيا و«المتحف» (موزه) للمخرج بدرام حبيب بيران و«السجين» (حبسي) للمخرج احمد خوشنيت.