هذا ويستضيف المهرجان خلال فعالياته المقامة في الفترة بين 30 أبريل الجاري حتى 2 مايو المقبل أفلامه القصيرة من شتى الدول.

ويتناول «تاسوعاء» الذي تولى مهمة كتابته وتصويره ومونتاجه وإنتاجه وهندسة صوته المخرج وحيد حق وردي، مراسم تاسوعاء في إيران، والوقوف على تاسع أيام واقعة عاشوراء وفقاً للطقوس والحب الخالد لأهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين (ع) في قلوب الإيرانيين.

يذكر أن «تاسوعاء» كان قد سجل قبل ذلك مشاركات في أكثر من مرة على المستوى الدولي.