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رقم الخبر: 279474 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 19:36 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي الايراني «تاسوعاء» يتنافس في مهرجان interdoc الروسي

الوثائقي الايراني «تاسوعاء» يتنافس في مهرجان interdoc الروسي

تأهل فيلم «تاسوعاء» للمخرج وحيد حق وردي إلى المشاركة في القسم التنافسي الخاص بمهرجان interdoc للأفلام القصيرة في روسيا.

هذا ويستضيف المهرجان خلال فعالياته المقامة في الفترة بين 30 أبريل الجاري حتى 2 مايو المقبل أفلامه القصيرة من شتى الدول.
ويتناول «تاسوعاء» الذي تولى مهمة كتابته وتصويره ومونتاجه وإنتاجه وهندسة صوته المخرج وحيد حق وردي، مراسم تاسوعاء في إيران، والوقوف على تاسع أيام واقعة عاشوراء وفقاً للطقوس والحب الخالد لأهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين (ع) في قلوب الإيرانيين.
يذكر أن «تاسوعاء» كان قد سجل قبل ذلك مشاركات في أكثر من مرة على المستوى الدولي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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