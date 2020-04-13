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رقم الخبر: 279472 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 19:39 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تقيم مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتيرية عن "كورونا"
تحت عنوان « سنهزم كورونا» وبمشاركة 88 بلدا

ايران تقيم مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتيرية عن "كورونا"

شارك فنانون من 88 بلدا بمجموع 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري في المسابقة الدولية التي اقيمت في ايران بشكل افتراضي على الانترنت تحت عنوان « سنهزم كورونا».

وقال امين عام المسابقة الدولية «مسعود شجاعي»: بعد مرور 40 يوما من اعلان المسابقة اقيمت المنافسات بمشاركة 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري لفنانين من 88 دولة منهم 436 فنانا من ايران  و 82 من تركيا و 72 من الصين و 75 من الهند  و 70 من اندونيسيا و 48 من البرازيل و 30 من روسيا و 26 من صربيا و 25 من اوكرانيا .
واقيمت المسابقة بالتعاون بين موقع ايران كاريكاتير وجامعة شيراز للعلوم الطبية ووزارة الثقافة الارشاد الاسلامي ومعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ومركز الفنون الجميلة الايرانية .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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