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|رقم الخبر: 279472
|تاريخ النشر: نيسان 13, 2020
|الوقت: 19:39
|الاقسام: ثقافة وفن
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تحت عنوان « سنهزم كورونا» وبمشاركة 88 بلدا
ايران تقيم مسابقة دولية للرسوم الكاريكاتيرية عن "كورونا"
شارك فنانون من 88 بلدا بمجموع 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري في المسابقة الدولية التي اقيمت في ايران بشكل افتراضي على الانترنت تحت عنوان « سنهزم كورونا».
وقال امين عام المسابقة الدولية «مسعود شجاعي»: بعد مرور 40 يوما من اعلان المسابقة اقيمت المنافسات بمشاركة 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري لفنانين من 88 دولة منهم 436 فنانا من ايران و 82 من تركيا و 72 من الصين و 75 من الهند و 70 من اندونيسيا و 48 من البرازيل و 30 من روسيا و 26 من صربيا و 25 من اوكرانيا .
واقيمت المسابقة بالتعاون بين موقع ايران كاريكاتير وجامعة شيراز للعلوم الطبية ووزارة الثقافة الارشاد الاسلامي ومعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ومركز الفنون الجميلة الايرانية .
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