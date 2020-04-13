وقال امين عام المسابقة الدولية «مسعود شجاعي»: بعد مرور 40 يوما من اعلان المسابقة اقيمت المنافسات بمشاركة 4 الاف و 200 رسم كاريكاتيري لفنانين من 88 دولة منهم 436 فنانا من ايران و 82 من تركيا و 72 من الصين و 75 من الهند و 70 من اندونيسيا و 48 من البرازيل و 30 من روسيا و 26 من صربيا و 25 من اوكرانيا .

واقيمت المسابقة بالتعاون بين موقع ايران كاريكاتير وجامعة شيراز للعلوم الطبية ووزارة الثقافة الارشاد الاسلامي ومعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية ومركز الفنون الجميلة الايرانية .