كانت تستخدم الكتابة بالغة الفارسية قبل التطورات السياسية والاجتماعية في الاشهر السبعة الاخيرة لارسال رسائل التهنئة والتعازي من الاشخاص والسياسيين والاندية الرياضية للرياضيين ومعجبيهم. وفي بعض الأحيان، كان يتم ترشيح بعض الكتاب الإيرانيين لمنحهم جوائز ادبية او يتم صنع فيلم عن مشاهير إيرانيين و كنا نسمع بعض الجمل الفارسية فيه.

على اي حال فان اللغة الفارسية كانت تلعب اقل دور في نظام الدبلوماسية السياسية العالمية. لم تكن الكتابة الفارسية في رسائل المسؤولين الغربيين والامريكيين امرا تقليدا وكان بعض الرؤساء الأمريكيين يقولون فقط بضع كلمات شائعة لتهنئة عيد النوروز او يكتبون في رسائلهم التهنئة بمناسبة هذا العيد.

لكن يمكن اعتبار الكتابة والتحدث باللغة الفارسية في خضم الازمات الدولية الاخيرة رحلة تطرح من خلالها نفسها على الساحة الدولية وفي المجال الدبلوماسي. بدات الكتابة باللغة الفارسية بصورة جادة مع تغريدات الرئيس الاميركي خلال بعض الاضطرابات التي حدثت في شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي وتهديداته ضد نظام الجمهورية الاسلامية حيث اثارت ردود فعل من السياسيين الامريكيين ورد الكثير منهم باللغة الفارسية على تغريداته.

بالطبع، لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تصدر فيها ترامب عناوين الصحف والاعلام بتغريدة فارسية اذا ان ترامب وعلى اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية قبل عامين، تصدر عناوين الصحف والاعلام بتغريدة فارسية واستخدام غير مصرح به لصورة مصور ايراني.

اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني

كان الرئيس الامريكي قد قلل من تغريداته اليومية باللغة الفارسية حتى اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني حيث شهدنا كما ملحوظ من تغريداته الفارسية في الاجواء الافتراضية والتحدث بالفارسية في الساحات العالمية.

وبدا الرئيس الاميركي كتابة الرسائل الفارسية على تويتر بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني. في اسبوع واحد، اصبحت اللغة الفارسية هي اللغة التي تهم جزءا كبيرا من مستخدمي الاجواء الافتراضية في الولايات المتحدة. وفي تلك الايام السبعة، نشر الرئيس الاميركي اربع تغريدات بالفارسية على حسابه الرسمي في تويتر، مخاطبة الشعب والمسؤولين الإيرانيين. وتم نشر اكثر من الف تغريدة باللغة الفارسية من قبل الناشطين غيرالناطقين باللغة الفارسية في هذا المجال.

كان ترامب يكتب تغريدة فارسية كما يجاريه الامريكيون والسياسيون معه باللغة الفارسية ايضا! كانت هذه واحدة من فكاهة التاريخ الذي كان يرد عليه ايضا الجهاز الدبلوماسي الايراني واشخاص من داخل إيران باللغة الإنجليزية! مما دفع العديد من المستخدمين الامريكيين الى الرد على تغريدات ترامب او التحدث مع بعضهم البعض بمساعدة مترجم جوجل بيد ان السياسيين المؤيدين والمعارضين لترامب في تلك الايام ساهموا كثيرا ايضا في عولمة اللغة الفارسية من خلال تغريداتهم الفارسية ومنشوراتهم على موقع الانستغرام.

الشعب الامريكي والكتابة باللغة الفارسية

ربما كان احد الأسباب التي ساهمت في اقبال الاميركيين على اللغة الفارسية بشكل ملحوظ هو ان اللغة الفارسية كانت اللغة الثانية التي قام الرئيس الاميركي باستخدامها في تغريداته لانه اذا اتبعت حساب ترامب على تويتر فستجد ان اللغة الفارسية هي اللغة الوحيدة التي غردها ترامب الى جانب الانجليزية.

واستمر ترامب في هذا النهج حتى هدد في تغريدة اخرى باعتداء على 52 موقعا ثقافيا ايرانيا وحظر دخول المهاجرين الايرانيين الى الولايات المتحدة. ورداً على هذه التغريدات، خاطب مارك هاميل الممثل الأمريكي الشهير، ترامب في تصريحات باللغة الفارسية كانت تحمل طابع استهزائي: «من فضلك، تجاهل هذه الحقيقة بانني وضعت حظرا للسفر لك وهددت بقصف مواقعك الثقافية».

كما غرد ميشا كولينز وهي ممثلة مشهورة في مسلسل «خارق للطبيعة» الشهير بالفارسية ردا على تصريحات ترامب الحمقاء: «ان الشعب الإيراني وثقافته من كنوز العالم». كانت إحدى ردود الفعل الاكثر اثارة للاهتمام بالطبع جاءت على لسان آلن اير المستشار السابق لـ«باراك أوباما» والتي كانت باللغة الفارسية وكانت تحمل طابعا انتقاديا ومضحكا وهو معروف منذ فترة طويلة بمعرفتها واتقانها للغة الفارسية.

وفي الوقت نفسه، كان هناك الكثير من التغريدات باللغة الفارسية من المستخدمين الآخرين غير الناطقين بالفارسية والتي ترجمت الى اللغة الفارسية من قبل جوجل.

وجه آخر للغة الفارسية

أثناء استخدام اللغة الفارسية من قبل السياسيين الغربيين، اهتم عدد اخر باللغة الفارسية وروائعها لتظهر جوانب اخرى منها بما فيها ان اللغة الفارسية تحمل في طياتها الحب والسلام والمجد. وتم نشر صورة الرئيس الأفغاني أشرف غني وهو في طريقه إلى اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ويقرأ كتاباً حول تاريخ البيهقي باللغة الفارسية على متن الطائرة ليلفت المزيد من الانتباه إلى التراث الفارسي الثمين المكتوب.

وفي وقت لاحق اعتبر الرئيس الافغاني في بيان استفزازي، اللغة الفارسية حصرية لأفغانستان. واعلن ذلك أشرف غني في حفل طلابي بعنوان «خطاب التاريخ والثقافة والهوية الوطنية» (30 يناير 2020). واثارت تصريحاته بهذا الشأن ردود افعال على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء باللغة الفارسية وايضا من قبل مستخدمي هذه المواقع في افغانستان حيث انتقد هولاء تصريحات تحمل الفرقة. حتى رد الشاعر الأفغاني المهاجر محمد كاظم كاظمي على تصريحات غني.

فيروس كورونا واللغة الفارسية

أصبحت اللغة الفارسية في ايام تفشي فيروس كورونا لغة الحضارة، وأدب الفترة الكلاسيكية، والدعوة الى الصمود والتعاون، وبالطبع، الفكاهة بين الناس والسياسيين في العالم. بدأ الحديث مع الإيرانيين باللغة الفارسية برسالات فارسية صينية بشكل فيديو في مارس الماضي حمل خلالها عدد من الصينيين أوراق باللغة الفارسية وقالوا، «ابقي قوية يا ايران».

بعد ذلك قدم رجل صيني تجاربه مع الشعب الإيراني في مقطع فيديو حول كفاحه ضد كورونا و الملفت انه كان يتحدث باللغة الفارسية .

بالإضافة إلى هذه وردود الفعل التي كانت تحمل طابع الفكاهة للغة الفارسية، فقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة الاهتمام الملفت إلى التراث الثمين للأدب الفارسي واللغة الفارسية خارج حدود إيران. على سبيل المثال، روى رئيس الوزراء إلاسباني هذه القصيدة الشهيرة للسعدي بالإسبانية في مقابلة تلفزيونية تم بثها مباشرة للتعاطف مع الناس ضد كورونا:

أبناء آدم بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد

إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، استجابت له باقي الأعضاء بالاضطراب،

إن كنت لا تبالي بمحن الآخرين، فأنت لا تستحق أن تسمى آدمي

كما يمكن الاشاره الى التحية الفارسية التي القاها الرئيس الإيراني حسن روحاني للشاعر الأفغاني محمد يسني الأسبوع الماضي وكان يسني يرقد في مستشفى بمدينة يزد حيث القى عليه روحاني التحية باللغة الفارسية قائلاً إن شعبي إيران وأفغانستان كانا دائماً يقفان الى جانب بعضهما البعض في حل مشاكلهما.

الفارسية.. من اغنى واكبر اللغات في العالم

وعلى الرغم من أن اللغة الفارسية هي واحدة من الركائز الأساسية للثقافة والهوية الإيرانية وتعرف باسم اللغة الوطنية والرسمية لإيران، إلا أن لها هوية أبعد بكثير وتتجاوز الحدود الايرانية ومن هذا المنطلق بقت عصية على مخاطر عصر الاتصالات وما تسمى بالقرية العالمية .

ووفقاً لموسوعة الأدب الفارسي التي كتبها حسن أنوشه، يقدر عدد المتحدثين بالفارسية في العالم بأكثر من 150 مليون شخص في 29 دولة، معظمهم يعيشون في إيران وطاجيكستان وأفغانستان والهند وباكستان وبنغلاديش وهي اللغة المنتشرة ايضا بين أكراد العراق. حتى أقل من 100 عام ، كانت اللغة الفارسية تُدرّس كلغة أدبية في مدارس إقليم كردستان العراق. كما توجد أعداد كبيرة من المتحدثين باللغة الفارسية في الصين وأوزبكستان. وتقول بعض المصادر، بما في ذلك مصادر في الدول المجاورة الناطقة بالفارسية مثل أفغانستان، إن 5 من كل 10 شعراء كبار في العالم كانوا ناطقين بالفارسية. ووفقاً لمصادر مثل تاريخ الأدب الإنجليزي وموقع Study English Today، فإن اللغة الفارسية تتقدم على اللغة اللاتينية بقرن وعلى الإنجليزية بـ12 قرنا، وهي ثاني أكثر اللغات الكلاسيكية انتشاراً في العالم بعد اليونانية.

وكما أشار المستشار الثقافي الإيراني في روما بالفعل في مقابلة، فإن اللغة الفارسية هي من بين اللغات الثلاث الأولى في العالم من حيث عدد وتنوع الأمثال الشعبية. تبعا لذلك ، الفارسية هي واحدة من أغنى وأكبر اللغات في العالم من حيث نطاق وتنوع الكلمات.

وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الوسيطة في قسم كبير من غرب وجنوب آسيا في الاعوام من 1000 إلى 1800 م، فعلى سبيل المثال، قبل الاستعمار البريطاني للهند، في عهد الغوركان في الهند، كانت اللغة الفارسية اللغة الرسمية لهذه المملكة الواسعة. كما ان الفارسية هي اللغة الثامنة الأكثر استخداماً على نطاق واسع في محتوى الويب قبل العربية والتركية ولغات الشرق الأوسط الأخرى. ووفقاً لموقع ويكيبيديا الفارسية، يحتل هذا الموقع المرتبة 18 من بين المشاريع الأخرى لمؤسسة ويكيميديا من حيث عدد المقالات. ونأمل ان تصبح الفارسية في المستقبل القريب اللغة الثانية للعالم الإسلامي والحضارة التاريخية الاسلامية وإحدى اللغات الكلاسيكية الأربع في العالم وأن يكون لها حضور ونفوذ إيجابي لتعزيز الدبلوماسية الإيرانية في الساحة الدولية.

وفوجئ سعدي الشيرازي عندما سافر حول العالم في القرن السابع الهجري وسمع الناس يقرؤون اشعاره بالفارسية. ووصلت سمعة حافظ الشيرازي، الشاعر الايراني في القرن الثامن الهجري، إلى أوروبا، واستوحى الشاعر الألماني يوهان فولفغانغ غوته من الشاعر الايراني حافظ الشيرازي فی كتابة الديوان الغربي الشرقي وهي مجموعة من القصائد الغنائية. وتُظهر هذه الأمثلة قوة الثقافة واللغة اللفارسية، فلا يوجد من يسمع اسم إيران ولا يبدأ كلامه بتذكر اشعار الشعراء الايرانيين البارزين من امثال فردوسي الطوسي وسعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي ومولانا جلال الدين الرومي.