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رقم الخبر: 279467 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 14:14 الاقسام: محليات  
حصيلة الإصابات بـ"كورونا" تشهد تراجعاً ملحوظاً في معظم المحافظات الايرانية

حصيلة الإصابات بـ"كورونا" تشهد تراجعاً ملحوظاً في معظم المحافظات الايرانية

أعلن مساعد وزير الصحة أن مستوى الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا يشهد تراجعا ملحوظا فيما شهدت ست محافظات تصاعدا بطيئا.
وفي جلسة لمركز مكافحة كورونا في محافظة اصفهان مساء امس الاحد، أوضح ايرج حريرجي ان هذه المحافظة اوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقى على المستوى الافقي منذ عشرين يوما.
وتطرق مساعد وزير الصحة الى اجراءات الوزارة للحد من انتشار الفيروس ومن بينها التباعد الاجتماعي الذكي وقال : ان هذا الاجراء يعني أن البقاء في المنزل مازال أمرا مطلوبا ، وبالتالي لابد للمواطنين ان يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري ، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة.
واشار حريرجي الى استراتيجية الوزارة في هذه المرحلة هي تشخيص المصابين بكورونا دون أن تظهر عليهم الاعراض ، أو تبدو عليهم أعراض خفيفة وهم يشكلون ثمانين بالمئة ممن يحملون الفيروس.
كما أكد ان العمل يجري لعزل الافراد الذين كان لديهم تواصل مع حاملي الفيروس سواء في المنازل أو أماكن العمل ، وضرورة حمايتهم من الاصابة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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