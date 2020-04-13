اعلنت الهيئة العلمية باللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في محافظة خراسان الرضوية (شرق ايران)، انها ستقرر بشأن اعادة فتح ابواب الروضة الرضوية المقدسة للزائرين، وذلك في اطار البروتوكولات والاجراءات الصحية المتبعة على صعيد البلاد.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية "شابور بديعي" امس الاحد، انه ينبغي قبل اتخاذ اي اجراء فيما يخص اعادة فتح ابواب الروضة الرضوية المقدسة، لحاظ الجوانب الوقائية والصحية والعلاجية الى جانب اجمالي الاصابات بفيروس كورونا ومدى ارتفاعها لدى المحافظة.

واكد بديعي، ان تراجع مكانة ايران بنسبة 5 مراكز على جدول الاصابات بفيروس كورونا عالميا، شكّل تطورا ايجابيا في مجال مكافحة هذا المرض خلال 50 يوما مضت داخل البلاد.

واوضح، ان ايران احتلت خلال الايام الاولى من تفشي هذا الفيروس المركز الثالث عالميا، لكنها اليوم تقف بعد امريكا واسبانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا والصين وبريطانيا من حيث اجمالي عدد المصابين لديها.

ولفت هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، الى ان الانجازات المحققة في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، نتيجة الجهود والتضحيات الدؤوبة التي قدمها المنتسبون الى اللجان الوطنية المعنية وتعاون الشعب في هذا الخصوص.

كما وصف بديعي الجهود الهادفة لمكافحة فيروس كوفيد 19 (كورونا) في خراسان الرضوية، بانها مميزة وحققت نتائج ملحوظة خلال الايام الاخيرة.

يذكر، ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، اعلن ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران بلغ لغاية ظهر يوم امس الاحد 71 الفا و686، والمتوفين 4474 شخصا، وان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 الفا و894 شخصا لغاية الان.