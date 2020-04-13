قال رئيس منظمة البيئة في مدينة بوكان التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) ان المنظمة تبذل جهودا كبيرة لتكاثر طائر "الحبارى العملاق" المهددة بالانقراض (اثقل الطيور القادرة على الطيران في العالم) وذلك في موطنه الاصلي هضبة "سوتار" التابعة لمدينة بوكان.

واضاف " اوات بازيار" ان الحبارى العملاق (Great Bustard) طائر من جنس الحباريات ويعتبر الحبارى العملاق من الذكور من بين أثقل الحيوانات الطائرة الحية ويبلغ طول الذكور عادة ما بين 90 الى 105 سم. ويمكن أن يتجاوز وزنه الـ 15كيلوغراماً.

واوضح ان الموطن الرئيسي للحبارى العملاق هو هضبة "سوتار حماميان" في مدينة بوكان الواقعة في محافظة اذربايجان الغربية حيث شوهد فيها 26 طائرا من هذه الفصيلة النادرة.

واضاف ان هذا الطائر مهدد بالانقراض حيث يوجد منه في ايران حوالي 25 الى 30 طائرا لذلك فإن منظمة البيئة الايرانية تبذل جهودا كبيرة لتكاثر هذه الطيور التي تعتبر اثقل الطيور القادرة على الطيران في العالم.

ويتكاثر الحبارى العملاق في الأراضي العشبية المفتوحة والأراضي الزراعية في جنوب ووسط أوروبا ، وعبر آسيا المعتدلة . وأصبحت أعداد هذه الطيور قليلة في كثير من البلدان بسبب الزراعة الكثيفة.

وطيور الحباري العملاقة هي طيور مهاجرة , ويحدث أن تتجمع بأعداد كبيرة في مواقع ما قبل الهجرة من أجل الانتقال بشكل جماعي إلى أراضي الشتاء. في بقية النطاق ، مثل آسيا الوسطى ، وقد تحدث هجرات جزئية فقط بناءً على توفر الطعام الموسمي. وتتكاثر هذه الطيور عادة في شهر مارس , وتضع الأنثى في شهر مايو أو يونيو بيضة واحدة أو ثلاث بيضات في العش على منحدرات جافة وناعمة .