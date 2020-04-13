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رقم الخبر: 279462 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة ايرانية تقيم دورة لتعليم اللغة الروسية عبر الانترنت

جامعة ايرانية تقيم دورة لتعليم اللغة الروسية عبر الانترنت

اقامت جامعة علامة طباطبائي في اطار تعاونها مع جامعة اوستيا الشمالية دورة تعليم دولية للغة الروسية عبر الانترنت.
وافادت ارنا عن العلاقات العامة لجامعة علامة طباطبائي بطهران انه واستمرارا لتعاونها مع جامعة اوستيا الشمالية الروسية فأن الجامعة اقامت اول دورة تعليم دولية للغة الروسية بشكل اونلاين عبر الانترنت.
وتشمل هذه الدورة التعليمية اربعة مجالات هي الادب الكلاسيكي والتيارات النشطة في اللغة الروسية المعاصرة وتاريخ اللغة الروسية وادب الاطفال .
وهناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين جامعتي علامة طباطبائي واوستيا الشمالية تنص على التعاون المشترك في المجال الثقافي وفي هذا الاطار  اقامت الجامعة الروسية قبل نحو عاميين دورة لتعليماللغة الفارسية .
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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